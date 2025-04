Annuncio a sorpresa. Il Liverpool ha fatto sapere questa mattina che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto che lo terrà legato al club oltre la stagione 2024/25, quella che sembrava essere l’ultima del calciatore egiziano in maglia Reds. L’attaccante, che sta vivendo un’altra stagione straordinaria, ha deciso di legare il proprio futuro alla società firmando il nuovo accordo.

Finora in questa stagione, Salah ha segnato 32 gol in 45 presenze in tutte le competizioni, 27 dei quali in Premier League, numeri che lo rendono il capocannoniere del campionato. A questi si aggiungono 22 assist forniti ai compagni di squadra. La notizia di oggi significa che Salah estenderà il suo soggiorno ad Anfield, iniziato otto anni fa, e continuerà ad aiutare la squadra di Arne Slot a lottare per i trofei più importanti.

«Ovviamente sono molto entusiasta. Abbiamo una grande squadra ora. Anche prima avevamo una grande squadra. Ma ho firmato perché penso che abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e di divertirmi a giocare a calcio. È fantastico, ho vissuto qui i miei anni migliori. Ho giocato otto anni, spero diventino dieci. Mi sto godendo la vita qui, mi sto godendo il calcio. Sono stati i migliori anni della mia carriera», ha commentato.

Salah stipendio Liverpool – Le cifre del nuovo accordo

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva inglese, il nuovo accordo avrà scadenza al 30 giugno 2027. Salah dovrebbe inoltre vedere crescere il proprio stipendio dalle attuali 350mila sterline a settimana a 400mila sterline a settimana. Questo significa passare da circa 18,2 milioni di sterline lordi (20,9 milioni di euro) a 20,8 milioni di sterline (23,9 milioni di euro circa).