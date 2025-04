Ceferin: «La Superlega non esiste, l'ultima parola è stata detta tempo fa»

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Celje-Fiorentina, match andato in scena nella serata di ieri e valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Una sfida che ha visto la formazione toscana uscire vincitrice per 2-1.

«C’è una grande festa qui per questa partita. Il 25% dei cittadini di Celje è allo stadio stasera. Spero che possano avere una possibilità anche se la Fiorentina è molto forte», ha detto Ceferin sulla possibilità che la formazione slovena avanzasse nel suo percorso.

Poi, una battuta su Rocco Commisso, patron della Viola: «Rocco è un grande appassionato di calcio. A volte lo vedo così nervoso in tribuna da temere per la sua salute. L’ho incontrato nelle due finali disputate dalla Fiorentina. Possono arrivare di nuovo in fondo se battono il Celje, vediamo se riusciranno ad alzare la Coppa. È una squadra molto buona e penso abbiano una possibilità».

Il numero uno della UEFA si è detto soddisfatto della nuova formula della Champions League: «Tutti, tranne i soliti critici, sono molto contenti della nuova Champions League. L’abbiamo resa più interessante. L’ultima giornata della prima fase è stata elettrizzante con ogni gol che cambiava tutto. Non solo la Champions ma anche l’Europa e la Conference League sono fantastiche con il girone unico».

Questo anche perché si dà la possibilità a tutti di poter andare avanti: «Lo si vede anche stasera, con la squadra di una città di cinquanta mila abitanti arrivare tra le prime otto. In Champions, l’Aston Villa non arrivava così avanti da quaranta anni».

Alla domanda se questa formula metterà fine alla nascita di una Superlega, Ceferin ha risposto in maniera piuttosto netta: «La Superlega non esiste. L’ultima parola sulla Superlega è stata detta tanto tempo fa».