Genoa, il patron Dan Sucu versa altri 10 milioni di euro nel club

Mentre la Procura di Genova continua a portare avanti le proprie indagini sul passaggio di proprietà del Genoa, avvenuto grazie all’aumento di capitale da 40 milioni di euro sottoscritto dal nuovo patron Dan Sucu, l’imprenditore continua a lavorare per il futuro del Grifone.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, Sucu, che ha accolto con grande piacere l’esito favorevole del Tribunale civile di Genova nella causa intentata da A-Cap, si appresta a completare l’aumento di capitale pari a 10 milioni di euro. Importo definito nei mesi scorsi dall’Agenzia delle Entrate.

Tornando alle battaglie legali, ieri in Procura ha portato la sua testimonianza l’ex patron rossoblù Enrico Preziosi. «Sono stato chiamato dalla Procura e ho dato la mia testimonianza. Aspetti poco chiari? Dovete chiederlo agli inquirenti, non a me», ha commentato Preziosi dopo un’ora e mezza di interrogatorio come persona informata sui fatti davanti al sostituto procuratore Alberto Landolfi.

La Procura del capoluogo ligure ha aperto una inchiesta, che al momento è a carico di ignoti, sul passaggio di proprietà del Grifone da 777 Partners al neopresidente Dan Sucu. A-Cap era subentrato, nei fatti, come maggiore creditore di 777 Partners, la holding americana che aveva acquistato il Genoa proprio da Preziosi. Il fascicolo indica la truffa come ipotesi di reato, partendo da un esposto presentato dalla stessa da A-Cap.

Gli inquirenti vogliono capire se dietro l’operazione di aumento di capitale e quelle correlate vi siano gli estremi per contestare un’accusa del genere. Per approfondire tutto questo, assieme ai militari della Guardia di Finanza, il pm Landolfi sta convocando e ascoltando come persone informate sui fatti una serie di figure legate alla squadra rossoblù. Il 27 marzo scorso era stato sentito un altro ex presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, nonché Andrea D’Angelo, avvocato, docente universitario, ex vice presidente del Grifone e piccolo azionista del club.