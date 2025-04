Napoli e plusvalenze: entro un mese la Procura FIGC decide sul processo

Si torna a parlare dell’inchiesta che coinvolge il Napoli in merito all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille e all’affare con la Roma che ha coinvolto il difensore Kostas Manolas e il centrocampista Amadou Diawara. Il caso era già stato archiviato dalla giustizia sportiva con un proscioglimento, mala procura federale, che ha ricevuto nuovi atti dalla procura di Roma (che sta indagando in termini di giustizia ordinaria), ha ora 30 giorni di tempo per decidere se chiedere il processo.

Sono queste le tempistiche che – dopo il proscioglimento del 2022 – potrebbero portare a un nuovo processo, qualora emergessero elementi nuovi. I nuovi atti dell’inchiesta, infatti, hanno portato, lo scorso febbraio, alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio da parte della procura di Roma.

Come detto, al centro del procedimento le presunte plusvalenze fittizie legate alla compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e all’acquisto appunto di Osimhen nel 2020. Se la giustizia sportiva dovesse trovare nuovi elementi contro i partenopei, le possibili sanzioni potrebbero andare da un’ammenda fino ad arrivare a una penalizzazione in classifica.