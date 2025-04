RedBird, fondo statunitense proprietario di Milan e Tolosa e con un quota del 10% nel Fenway Sports Group (gruppo che controlla il Liverpool e i Boston Red Sox), è pronto a espandere i suoi investimenti nel mondo dello sport, con particolare attenzione al tennis.

Infatti, il fondo guidato da Gerry Cardinale ha sostenuto insieme Apollo Global Management Inc. il gruppo di Ari Emanuel che si è da poco aggiudicato all’asta una lista di asset di Endeavor Group Holdings Inc. che includeva anche i due tornei tennistici Open di Miami e Madrid. L’operazione non è però ancora completamente conclusa, con i termini dell’accordo che potrebbero cambiare. Va ricordato che nei scorsi giorni Massimo Calvelli si è dimesso dal suo ruolo di amministratore delegato del circuito ATP, per entrare in RedBird a partire da luglio 2025.

L’accordo per i due tornei tennistici, secondo quanto riporta Bloomberg, è stato raggiunto per una cifre di oltre 1 miliardo di dollari (al cambio attuale, oltre 900 milioni di euro), permettendo al gruppo di Emanuel di superare la concorrenza di CVC Capital Partners, fondo di private equity che lavora con Ligue 1 e Liga e che in passato ha tentato di entrare nella Serie A. Nel 2023, la stessa CVC ha investito 150 milioni di dollari per una quota del 20% in WTA Ventures, una affiliata della Women’s Tennis Association.

Non si concretizzerà, dunque, la suggestione di un acquisto del solo torneo di Madrid da parte della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). L’ipotesi era stata resa pubblica a febbraio, e parlava di un’offerta di 550 milioni per l’evento spagnolo. In questo modo, l’Italia avrebbe avuto lo spazio temporale per indefiniti progetti di crescita per gli Internazionali BNL d’Italia (la cui 82esima edizione è stata presentata in questi giorni), con la suggestione di creare un “Quinto Slam”.

Tornando all’operazione conclusa dal gruppo Emanuel, il pacchetto di asset include altri eventi tennistici come quelli organizzati e gestiti in città come Chengdu, Hong Kong. Inoltre, è possibile che l’accordo comprenda anche asset non legati al tennis, come la Frieze Art Fair.

Endeavor, società attiva nella gestione di sport e talenti e co-fondata proprio dallo stesso Emanuel, sta procedendo alla vendita di asset nell’ambito di un’operazione di privatizzazione guidata dai suoi fondatori e da Silver Lake Management, che detiene una quota del 18% del City Football Group, holding proprietaria tra gli altri di Manchester City, Girona e Palermo.