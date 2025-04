Foggia, presidente dimissionario: giocatori costretti a pagarsi la trasferta a Crotone

In vista della trasferta di lunedì sera a Crotone, partita valida per il girone C di Serie C, i giocatori del Foggia saranno costretti a pagare di tasca propria spese viaggio, pasti e albergo in vista della sfida in Calabria. I giocatori rossoneri hanno preso di comune accordo questa scelta, dopo aver appreso dalla società della volontà di farli recare in pullman in Calabria per poi fare immediato ritorno al termine della gara.

Il club pugliese è ormai in stato di abbandono dopo il disimpegno del presidente e azionista di riferimento, Nicola Canonico. La squadra, che deve ancora disputare sette partite prima della fine della stagione regolare. è in piena lotta per non retrocedere.

«Dal 31 marzo sono dimissionario. Ho già chiarito nei giorni scorsi di non essere più intenzionato a corrispondere garanzie economiche per il club – ha sottolineato Canonico contattato dall’ANSA –. Le squadre di calcio si reggono sui versamenti dei loro presidenti. A Foggia una parte della tifoseria mi ha chiesto di togliere il disturbo. Al momento non c’è stata alcuna offerta per rilevare il club».