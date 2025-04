RedBird, investimenti su sport e media per il 75%. Quasi la metà sono nuove società

Dopo il successo di critica e pubblico di “AIR – La storia del grande salto”, arriverà presto nei cinema italiani “The Accountant 2”, nuovo film prodotto da Artists Equity. Si tratta della casa di produzione indipendente – co-fondata da Ben Affleck, Matt Damon e Gerry Cardinale, con la sua RedBird (che controlla anche il Milan) – guidata da artisti, che sta ridefinendo il rapporto tra talento, produttore e distributore, con un modello di business innovativo, ideato per dare a tutti i partecipanti la possibilità concreta di ottenere il pieno valore apportato da ciascuno al progetto.

Dalla sua costituzione, nel novembre 2022, Artists Equity ha realizzato una ricca produzione di film, documentari e campagne pubblicitarie di successo, tra cui “Unstoppable” e “Small Things Like These”, nonché i documentari “Kiss the Future” e “The Greatest Love Story Never Told”.

Mentre Artists Equity procede nel suo percorso di sviluppo, la partecipazione di Gerry Cardinale all’iniziativa con la sua RedBird Capital ne sottolinea l’approccio distintivo e differenziante agli investimenti, testimoniato dall’integrazione di sofisticate strategie di private equity con mandati attivi per la creazione di business, concentrati su tre principali settori verticali:

Sport

Media & intrattenimento

servizi finanziari

I primi due settori costituiscono il 75% degli investimenti complessivi, con circa il 40% in società create ex-novo attorno alla proprietà intellettuale di titolari dei diritti.

Un modello che nel 2024, dieci anni dopo la sua fondazione, ha portato RedBird a gestire circa 12 miliardi di dollari di asset, con un portafoglio diversificato di 50 aziende che rappresentano collettivamente più di 60 miliardi di dollari di valore d’impresa. Tra queste, come nel caso di Artists Equity, figurano iniziative imprenditoriali avviate da Gerry Cardinale con celebrità nei rispettivi settori.

Il criterio che porta RedBird ad avviare tali accordi di business è quello di trovare in ciascuna di queste personalità una combinazione unica di popolarità, talento e spirito imprenditoriale, che RedBird sostiene e affianca fornendo accesso ad opportunità di crescita offerte dall’ampia rete di partnership di altissimo profilo presenti nell’ecosistema di RedBird.