Qatar, occhi sul palazzo di Kering in via Monte Napoleone a Milano

Il Qatar vuole entrare nel palazzo più caro d’Italia. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il fondo sovrano dell’emirato Qatar Investment Authority (che tramite il Qatar Sports Investments controlla il Paris Saint-Germain) è in trattativa per investire nella società di Kering proprietaria di un edificio in via Monte Napoleone 8 nel centralissimo quadrilatero della moda di Milano (che ospita tra gli altri Cova, Prada, Saint Laurent, gli orologi di Le Coultre).

Il gruppo francese lo ha comprato per 1,3 miliardi di euro proprio un anno fa dal fondo Blackstone, realizzando il più grande investimento su un singolo palazzo nella storia del Paese. Da allora, però, il mercato del lusso ha subito una brusca frenata che rischia di trasformarsi in una crisi con la guerra commerciale.

Kering ha accusato il colpo più di altri giganti della moda e nell’ultimo anno le sue azioni hanno perso oltre il 56% in Borsa. Il gruppo francese ha allora avviato un piano di valorizzazione del suo portafoglio immobiliare nelle capitali mondiali del lusso. A gennaio, così, ha ceduto al fondo Ardian il 60% di tre edifici nelle prestigiose Place Vendôme e Avenue Montaigne a Parigi incassando 837 milioni.

L’azienda della famiglia Pinault punta ora a replicare l’operazione parigina a New York e, appunto, a Milano. Del resto, il Qatar conosce bene Kering, a cui nel 2023 ha venduto il 30% di Valentino tramite il suo fondo Mayhoola, e il mercato italiano, dove ha già investito oltre 5 miliardi in edifici di pregio tramite appunto la Qatar Investment Authority. (di cui il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è membro del board)

QIA sarebbe il partner ideale per Kering sotto il profilo finanziario perché potrebbe riconoscere all’edificio milanese una valutazione addirittura superiore agli 1,3 miliardi pagati dal gruppo francese solo un anno fa. Un fondo sovrano ha infatti un orizzonte di investimento lungo che gli consente di guardare oltre l’attuale fase di crisi del lusso e alle potenzialità di sviluppo del palazzo di Kering.