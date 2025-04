Il presidente di ING Karl Guha è stato nominato nel CdA di Exor

Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – ha nominato il Presidente di ING Karl Guha come membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione, con efficacia subordinata all’approvazione all’Assemblea dei soci che si terrà il 22 maggio 2025.

Karl Guha è un banchiere di profilo internazionale con oltre trent’anni di esperienza maturata negli Stati Uniti, in Europa, in Australia e in Asia. Ha iniziato la propria carriera in ABN Amro nel 1989, ricoprendo diversi incarichi esecutivi.

In seguito, ha svolto il ruolo di Group Chief Risk Officer presso Unicredit (2008–2013) ed è stato Chair del Consiglio di Gestione e CEO di Van Lanschot Kempen (2013–2021). Dal 2021 al 2023, ha inoltre operato come Senior International Advisor per Goldman Sachs Europe e Senior Advisor per McKinsey Europe.