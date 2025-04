In Senato il convegno “Stadi Intelligenti e Sostenibili: Verso una Nuova Era dello Sport in Italia”

Su iniziativa del Senatore Andrea De Priamo, si terrà il convegno “Stadi Intelligenti e Sostenibili: Verso una Nuova Era dello Sport in Italia”, un’importante occasione di confronto sulle prospettive di modernizzazione delle infrastrutture sportive nel nostro Paese. L’evento avrà luogo martedì 15 aprile 2025 alle ore 9:30, presso Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica (Via della Dogana Vecchia, 29, Roma).

Alla luce delle recenti sfide e delle esigenze di rinnovamento del settore, il convegno approfondirà analisi economiche, bilanci, strategie innovative e proposte di sviluppo, avvalendosi del contributo di esperti e professionisti del settore. Tra i protagonisti ci sarà anche Calcio e Finanza, con il Direttore Luciano Mondellini che parlerà del futuro degli impianti di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Di seguito, il programma dell’evento (*relatori da confermare):

09:30 – Saluti istituzionali di benvenuto

Andrea De Priamo, Senatore Membro 8ª Commissione permanente | Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Paolo Marcheschi, Senatore Membro 7ª Commissione permanente | Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Lara Magoni*, Europarlamentare

Gabriele Gravina, Presidente FIGC | Vice Presidente UEFA

Ezio Maria Simonelli*, Presidente Serie A

Paolo Bedin, Presidente Serie B

Matteo Marani, Presidente Serie C

Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia

10:00 – Quale futuro per gli stadi di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli

Luciano Mondellini, Direttore Calcio e Finanza

10:30 – Le complessità burocratiche dei Comuni ed il coinvolgimento delle Comunità Locali

Andrea Magnanelli, Sett. Urbanistica Avvocatura Capitolina |Vice Presidente UNAEP (Unione Avvocati Enti Pubblici)

11:00 – Il Futuro degli Impianti Sportivi in Italia: superare le difficoltà e costruire stadi sostenibili

Giuseppe De Martino, Architetto | Direttore Tecnico Sportium

11:30 – Gli stadi nella normativa federale

Giancarlo Viglione, Avvocato amministrativista, Responsabile relazioni istituzionali ed ufficio legislativo FIGC

12:00 – Infrastrutture Sportive: Modelli, Paradigmi, Progetti

David Allegri, Architetto e Ricercatore | Politecnico di Milano

12.30 – L’evoluzione degli stadi attraverso l’esperienza internazionale: lezioni da Berlino, Glasgow e Londra

Carlo Cartacci, Scrittore | Ricercatore

13:00 – La Strategia ESG di Juventus e le sue applicazioni in ambito stadio

Francesco Gianello, Juventus Facilities Management Director | Presidente di ESSMA (European Stadium and Safety Management Association).

L’incontro sarà moderato da Carlo Piazzoli, CEO & Founder International Soccer Academy.

Informazioni per la stampa e l’accreditamento

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. È richiesto abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta.

Giornalisti : accredito scrivendo a depriamo@senato.it

: accredito scrivendo a Ospiti: accredito scrivendo a info@isaworld.it

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming sulla WebTV del Senato e sul canale YouTube del Senato Italiano. Le opinioni espresse durante il convegno sono responsabilità esclusiva dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ai suoi organi.