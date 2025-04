Lazio, dai calciatori un messaggio di solidarietà all’arbitro aggredito in Sicilia

«Ciao Diego, siamo tutti qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera: noi giocatori, lo staff e tutta la società siamo al tuo fianco! Mi raccomando, non mollare e torna presto in campo: sarà questa la risposta migliore a chi ha commesso quel gesto ignobile che tutta Italia ha visto con sgomento. Forza Diego!».

Con queste parole – dal ritiro in vista del match di Europa League contro il Bodø/Glimt – i calciatori della Lazio hanno espresso solidarietà nei confronti di Diego Alfonsetti, l’arbitro di 19 anni aggredito in Sicilia durante una partita di playoff della categoria Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara.

L’episodio si è verificato durante i tempi supplementari del match, con il giovane direttore di gara che è stato accerchiato da giocatori e da altre persone entrate in campo e si è difeso dall’aggressione fatta da pugni, calci e spintoni: Alfonzetti, della sezione di Acireale, è stato inseguito, sgambettato e colpito alla nuca con una bandierina da parte di uno degli assistenti (presi dalle due squadre in queste categorie).

A seguito di questo episodio, l’AIA ha oscurato il suo sito per protesta e ora la Lazio ha espresso solidarietà tramite i suoi giocatori: «Tutta la Lazio ti è vicina, così come l’intero mondo arbitrale, componente preziosissima e fondamentale per tutto il movimento calcistico», hanno concluso.