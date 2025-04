Matic attacca Onana: «Uno dei peggiori portieri della storia dello United»

Una delle partite dei quarti di finale di Europa League più attese, Manchester United-Lione, si accende nella giornata di vigilia dopo le parole in conferenza stampa del centrocampista dei francesi, ed ex di giornata, Nemanja Matic.

L’ex centrocampista della Roma ha voluto rispondere a tono ad André Onana, che aveva dichiarato in merito al doppio confronto con la formazione di Paulo Fonseca: «Dobbiamo solo scendere in campo e dimostrare chi siamo. Penso che siamo migliori di loro».

Una dichiarazione legittima che però non è andata giù per nulla a Matic che ha risposto a tono: «Bisogna avere sicurezza per dirlo. Quando sei uno dei peggiori portieri del Manchester United, devi stare attento a quello che dici». I due, inoltre, non sono mai incrociati nello spogliatoio de Red Devils, visto che Matic ha lasciato Manchester nell’estate del 2022, accasandosi a parametro zero alla Roma, mentre Onana è arrivato in Premier League l’anno dopo.

«Se lo avessero detto David De Gea, Peter Schmeichel o Edwin van der Sar, avrei avuto dei dubbi. Ma quando statisticamente sei uno dei peggiori portieri nella storia moderna del Manchester United», ha sentenziato infine il centrocampista del Lione.

Onana è stato continuamente bersagliato dalle critiche dei tifosi e degli addetti ai lavori dal suo attivo allo United viste anche alcuni suoi grossolani errori, che a quanto pare sono scolpiti nella memoria di Matic, che ha giocato a Old Trafford per cinque stagioni, non vincendo alcun trofeo.

Il portiere camerunese è stato acquistato dal Manchester United nell’estate 2022 per ben 50,2 milioni di euro più bonus dall’Inter, che lo aveva ingaggiato a parametro zero solamente una stagione prima. La società nerazzurra con la cessione dell’estremo difensore ha permesso di registrare una super plusvalenza di 48,65 milioni, visto che il suo costo a bilancio era solamente di 1,55 milioni.

La risposta di Onana non si è fatta attendere con il portiere dello United che ha scritto sul proprio profilo ufficiale di X (ex Twitter): «Non mancherei mai di rispetto a un altro club. Sappiamo che domani sarà una partita difficile contro un avversario forte. Ci concentriamo sul preparare una prestazione che renda orgogliosi i nostri tifosi. Almeno io ho alzato trofei con il club più grande del mondo. Non tutti possono dire lo stesso».

Come detto, Matic non ha alzato trofei mentre vestiva la maglia dei Red Devils. Al contrario Onana, fino a questo momento, ha vinto una Coppa di Lega nella scorsa stagione.