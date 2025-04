Gravina: «Il Milan può contrattualizzare Paratici, è consentito dalle norme»

«Se abbiamo attenzionato eventuale nomina di Fabio Paratici come direttore sportivo del Milan considerando squalifiche e processo penale in corso? No, qualcuno sta avvicinando il mio nome a ipotesi di questo tipo, ma assolutamente no». Sono le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine dell’evento “Dal calcio giovanile al calcio dei grandi, la gestione del talento” organizzato nella Palazzina Appiani dell’Arena Civica di Milano, prima della finale della Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari.

«Il Milan o chiunque, perché è consentito dalle norme, può contrattualizzare Paratici. Come sapete tutti ha una squalifica fino al 20 luglio 2025, quindi non può operare perché è squalificato, ma può essere contrattualizzato», ha aggiunto il numero uno della Federcalcio sull’ipotesi di vedere in rossonero l’ex dirigente della Juventus.

Gravina è intervenuto anche sul tema giovani: «Non è una scelta, non è un’opportunità ma una necessità lavorare sui giovani. Le infrastrutture e i settori giovanili diventano voci particolarmente rilevanti nei bilanci dei club, soprattutto in un momento in cui i ricavi presentano una certa volatilità mettendo in difficoltà il mondo del calcio. Siamo passati da 630mila ragazzi a 750mila tesserati tra i 5 e i 16 anni».

«Abbiamo recuperato rispetto al periodo pre-pandemia. Questi ragazzi rappresentano il 20% della popolazione italiana in quella fascia d’età. Una base così larga una piramide così importante offre opportunità per il calcio di vertice. E visti gli ottimi risultati del nostro settore giovanile, a livello Under 20, Under 19 e Under 17, per questo speriamo in risultati migliori anche per la nazionale maggiore», ha concluso.