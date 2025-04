Il Benfica lancia un nuovo bond fino a 40 milioni di euro per rafforzare il club

Il Benfica ha deciso di lanciare un nuovo bond per rafforzare il club. La società portoghese, quotata all’Euronext, ha annunciato un’emissione di obbligazioni fino a 40 milioni di euro, secondo quanto comunicato al mercato azionario. In particolare, il Benfica metterà in circolazione 8 milioni di obbligazioni al prezzo di cinque euro ciascuna, con un tasso d’interesse annuo lordo fisso del 4,5% per il ciclo 2025-2029.

A un anno di distanza dall’ultima emissione da 35 milioni di euro per il ciclo 2024-2027, il Benfica avvia una nuova operazione finanziaria con l’obiettivo, ancora una volta, di rafforzare il club in termini di liquidità. L’investimento minimo per questa operazione è pari a 2.500 euro (corrispondente a una sottoscrizione minima di 500 obbligazioni).

Per quanto riguarda l’Offerta di Scambio, sarà possibile scambiare le proprie obbligazioni del Benfica per il ciclo 2022-2025, in tutto o in parte, con le nuove obbligazioni per il ciclo 2025-2029, al tasso di 1:1. Nel dettaglio, per ogni obbligazione del ciclo 2022-2025 con valore nominale di 5 euro si riceverà una obbligazione 2025-2029 di pari valore.

Inoltre, per le obbligazioni del ciclo 2022-2025 accettate per lo scambio, saranno pagati gli interessi maturati dal 1° dicembre 2024 incluso fino alla data di regolamento dell’Offerta di Scambio, ossia il 30 aprile 2025 escluso, per un importo pari a 0,095194444 euro per ogni obbligazione 2022-2025. Tale importo sarà soggetto a imposte, commissioni e altri oneri.

Sostenuto dalle cessioni sul mercato, il Benfica ha chiuso il primo semestre della stagione 2024/25 con un utile di 40 milioni di euro. Nonostante abbia mantenuto stabile il fatturato a 105 milioni di euro, il Benfica ha generato plusvalenze da trasferimenti per 87 milioni di euro, con un incremento del 53% rispetto a dicembre 2023.