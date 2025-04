Nella serata di domenica allo stadio Olimpico si giocherà Roma-Juventus, sfida che mette in palio punti importantissimi per la corsa verso il quarto posto delle due squadre. La gara sarà disponibile gratuitamente su DAZN, che trasmetterà dunque la quinta gara di Serie A in modalità freemium, il massimo previsto dal bando sui diritti tv pubblicato lo scorso anno.

«L’AS Roma esprime la sua soddisfazione per la trasmissione gratuita, in chiaro, su DAZN della partita Roma-Juventus. Il supporto incrollabile dei nostri tifosi, sia dall’Olimpico sia da casa, è da sempre il cuore pulsante del nostro Club. Forza Roma!», ha commentato quest’oggi la società giallorossa sul proprio sito ufficiale.

Roma Juventus in streaming gratis – Come registrarsi su DAZN

Per vedere le partite gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Di seguito, le due strade per la registrazione:

Da desktop o mobile – accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;

accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita; Da Smart TV –aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.