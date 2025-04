Serie A, trasferta a Empoli vietata: il Cagliari fa ricorso al TAR

Continuano le polemiche dopo la decisione della prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai tifosi del Cagliari, compresi quelli in possesso della tessera del tifoso, per la delicata partita salvezza contro l’Empoli. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la scelta è stata motivata da ragioni di ordine pubblico, a causa dei precedenti scontri tra i sostenitori del Cagliari e quelli della Fiorentina nelle scorse stagioni.

La decisione ha però suscitato la forte reazione del club rossoblù del patron Tommaso Giulini, che ha presentato nel pomeriggio di ieri un ricorso urgente al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana contro il provvedimento del Prefetto di Firenze, che vieta la vendita dei biglietti a tutti i residenti in Sardegna. Il TAR dovrebbe esprimersi entro oggi pomeriggio. Il Cagliari ha già dichiarato di voler andare fino in fondo per difendere i propri tifosi e l’intera comunità che rappresenta.

Nel frattempo, non sono mancate le critiche anche verso l’Empoli, accusato da istituzioni e tifosi di aver bloccato in anticipo la vendita dei biglietti, in attesa della decisione definitiva della prefettura. La società toscana ha cercato di chiarire la propria posizione attraverso un comunicato ufficiale: «Vogliamo chiarire nuovamente la nostra posizione in merito alla vendita dei tagliandi per la gara Empoli-Cagliari. Abbiamo appreso con stupore e rammarico quanto comunicato dalla società Cagliari Calcio. Teniamo a ribadire, come già detto, che la nostra società ha agito tenendo conto prima della raccomandazione contenuta nella Determinazione dell’Osservatorio nazionale del 25 marzo 2025 e in seguito della richiesta del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive di rimandare la decisione, sentito anche il questore e il prefetto di Firenze. La decisione è arrivata nella serata di mercoledì, con l’ordinanza adottata dal prefetto di Firenze al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che vieta la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Sardegna».

Il club del patron Fabrizio Corsi ha poi aggiunto: «Questa non è una decisione di nostra competenza diretta, ma un provvedimento preso per fatti che non riguardano direttamente la nostra società, la nostra città e la nostra tifoseria. Siamo sempre stati e continueremo a essere collaborativi con le autorità competenti, rispettando ogni decisione. Ma soprattutto, vogliamo ribadire come l’accoglienza del tifoso ospite nel nostro stadio non sia mai venuta meno e mai la nostra società metterà in atto una discriminazione territoriale nei confronti di alcuna tifoseria e di tutte quelle persone che seguono con passione e amore la propria squadra del cuore».

Anche i tifosi hanno fatto sentire la propria voce. Nicola Riva, consigliere del Cagliari e figlio dello storico Gigi Riva, ha invitato sui social i tifosi che vivono fuori dalla Sardegna a recarsi comunque in Toscana e ha fatto sapere che seguirà la partita da fuori lo stadio. Il deputato Ugo Cappellacci ha invece annunciato l’intenzione di portare la questione all’attenzione del Parlamento.