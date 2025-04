La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2023/24. Si tratta di un documento che – tra le altre cose – mette in evidenza i premi ufficiali distribuiti al termine delle competizioni europee per club dell’anno passato: Champions League (il torneo più ricco di tutti), Europa League e Conference League. Si tratta delle ultime edizioni di queste manifestazioni prima del passaggio al nuovo format.

La Champions della scorsa stagione ha visto tra le protagoniste le italiane Napoli, Inter, Lazio e Milan. I rossoneri sono stati eliminati durante la fase a gironi, con discesa in Europa League (dove sono stati poi sconfitti dalla Roma in un derby tutto italiano). Le altre tre squadre, invece, hanno concluso la loro corsa agli ottavi di finale, senza riuscire a replicare l’ottimo percorso della stagione precedente.

Guardando all’Europa League, grande soddisfazione per l’Atalanta che ha conquistato il suo primo trofeo europeo della storia battendo all’ultimo atto il Bayer Leverkusen con un netto 3-0. Molto bene anche la Roma, arrivata in semifinale, mentre come detto prima, il Milan si è dovuto arrendere ai quarti contro la squadra di Daniele De Rossi. Infine, la Fiorentina, ancora una volta finalista in Conference League.

Premi ufficiali coppe 2023 2024 – Le cifre delle italiane

Ma quanto hanno incassato esattamente i club di Serie A che hanno giocato la Champions, l’Europa League e la Conference League lo scorso anno? I premi complessivi distribuiti a tutte le società italiane ammontano a quasi 330 milioni di euro, in linea con le stime di Calcio e Finanza. Il Napoli è quella che ha incassato più di tutte – spinta dal ranking storico – con oltre 70 milioni, mentre l’Inter (oltre 66 milioni) si trova al secondo posto.

Per quanto riguarda la Champions, chiudono la Lazio, terza con oltre 61 milioni di euro, e il Milan, fanalino di coda con poco più di 56 milioni di euro (considerando anche il percorso in Europa League). Per quanto riguarda le altre due competizioni, la conquista dell’Europa League è valsa quasi 34 milioni di euro all’Atalanta, mentre la Roma si è fermata a poco meno di 26 milioni. Ultima la Fiorentina, che dalla Conference ha incassato oltre 17 milioni. E’ evidente come la Champions League rappresenti un asset fondamentale per i club, a cominciare dalla partecipazione alla manifestazione, che garantisce una fetta importante di ricavi. Arrivare in fondo al torneo può portare invece più di 100 milioni. Sono ben cinque i club che hanno superato questa soglia nel 2023/24, in ordine di ricavi: