Accusa di frode fiscale in Spagna, chiesti 4 anni e 9 mesi di carcere per Ancelotti

Il pm del caso giudiziario in cui è coinvolto in Spagna Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid accusato di una frode da circa un milione di euro, ha mantenuto la richiesta di condanna a 4 anni e 9 mesi di reclusione nei confronti dell’allenatore dei Blancos.

E’ quanto riportato dall’agenzia Efe in merito alla seconda e ultima udienza del processo. Da parte sua, invece, il legale difensore dell’allenatore ha invocato l’assoluzione del suo assistito o, in caso di condanna, che gli vengano applicate attenuanti visto che ha già versato al fisco la cifra contestata.

I fatti contestati riguardano gli esercizi fiscali del 2014 e del 2015, nel primo periodo di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Nel prestare ieri dichiarazione davanti al giudice, l’allenatore aveva detto di non aver «mai pensato di frodare il fisco» e di non essersi reso conto che «qualcosa non era corretto».

Stando a fonti giudiziarie consultate dall’ANSA, la sentenza sul caso è attesa entro non prima di un paio di settimane.