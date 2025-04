Infantino: «Il calcio è di tutti: per questo il Mondiale per Club sarà gratis su DAZN»

«Mi concentrerò su tre punti chiave. Il primo è stato menzionato sia dal Primo Ministro che dal Presidente della Federazione: l’unità. Il calcio unisce il mondo. Il calcio unisce le persone, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dalla nazionalità o dalle convinzioni. Portiamo tutti insieme». Si apre così il discorso del presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenuto in apertura al 49º Congresso UEFA.

L’unità all’interno del mondo del calcio

«Pensando alla Serbia, dove ci troviamo ora, e vedendo tutte queste leggende – incluso Dejan Savićević proprio davanti a me – mi viene in mente il Campionato Europeo del 1992. Quella era la generazione d’oro del calcio in questa regione. Tuttavia, a causa della politica, alla squadra serba fu negato l’accesso al torneo. Avrebbero potuto vincerlo – ovviamente, non si può mai sapere – ma avevano certamente una squadra capace di farlo. Invece, la Danimarca prese il loro posto, e tutti sappiamo come è andata a finire quella storia. Congratulazioni, ovviamente, ai nostri amici danesi».

«Quello che voglio sottolineare è che abbiamo sempre cercato di usare lo sport – e il calcio in particolare – per unire persone e nazioni. In un mondo sempre più diviso, dobbiamo cogliere ogni opportunità per incoraggiare il dialogo e l’unità. Il calcio, in particolare, può essere un potente veicolo per questo. I colloqui in corso sulla pace in Ucraina mi danno speranza che presto potremo voltare pagina e reintegrare la Russia nel panorama calcistico. Questo significherebbe che il conflitto è risolto. È per questo che dobbiamo sperare, è per questo che dobbiamo pregare. Perché il calcio non riguarda la divisione – riguarda l’unità. Unisce ragazze e ragazzi, persone di ogni provenienza», ha proseguito Infantino.

L’importanza delle competizioni, dalla Champions al Mondiale per Club

«Questo mi porta al mio secondo punto: le competizioni. Nuovi tornei, come la Coppa del Mondo per Club FIFA, sono all’orizzonte. Voi – segretari generali e presidenti delle associazioni europee, così come i rappresentanti di altri continenti – sarete invitati al Summit FIFA a Miami più tardi quest’anno. Lì assisterete alla prima edizione di questa nuova competizione, che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. I 32 migliori club del mondo si contenderanno il titolo ufficiale di campione del mondo», ha detto il numero uno dell’organo di governo del calcio mondiale.

«Questo è già emozionante, ma se si guarda più a fondo, si capisce che il calcio di club ha un significato unico. Ricordo quando la UEFA Champions League fu creata. Oggi, l’ex segretario generale della UEFA che ha svolto un ruolo chiave nella sua fondazione non è più con noi, ma la sua eredità vive ancora. La Champions League è diventata un successo straordinario – non solo per il calcio europeo, ma per il calcio mondiale».

«La Coppa del Mondo per Club FIFA avrà, ovviamente, una forte presenza europea, con 12 squadre dal continente. Ma va oltre. Se si guarda alla Coppa del Mondo FIFA, solo otto nazioni l’hanno mai vinta. Al contrario, la nuova Coppa del Mondo per Club FIFA vedrà la partecipazione di squadre provenienti da 34 diversi paesi europei – più del numero di nazioni europee che abbiano mai partecipato alla Coppa del Mondo FIFA (33)», ha ricordato Infantino.

«Un altro aspetto significativo di questo torneo è l’impatto economico. Oltre all’importante montepremi per i club partecipanti, il 20% dei ricavi andrà ai club non partecipanti. In molte parti del mondo, una percentuale simile è inaudita. Questo contribuirà in modo significativo alla crescita del calcio a livello globale. Inoltre, poiché il calcio è per tutti, la Coppa del Mondo per Club FIFA sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. Questo garantirà che i tifosi di ogni angolo del mondo possano guardare il miglior calcio del pianeta», ha ricordato a proposito dell’accordo globale con la piattafotma.

«Alla FIFA, crediamo nella creazione di opportunità per tutti. E per coloro che hanno ancora dubbi sul numero di partite giocate, lasciatemi ricordare che la FIFA è responsabile di solo l’1% di tutte le partite organizzate nel mondo», ha spiegato.

L’evoluzione del calcio femminile

«Il mio terzo punto riguarda anche l’unità: il calcio femminile. Questo è l’anno degli Europei femminili UEFA. Auguro il meglio alla Svizzera, il paese ospitante. Sono certo che organizzeranno un torneo fantastico. Auguro il meglio anche alla UEFA e alle 16 squadre partecipanti in quella che si preannuncia una competizione emozionante. Tutti dobbiamo fare di più – sempre di più – per investire nel calcio femminile. Questa è la nostra priorità e dovrebbe essere anche la vostra».

«La prossima Coppa del Mondo femminile FIFA si svolgerà in Brasile nel 2027 e i preparativi sono già ben avviati. Siete tutti i benvenuti in Brasile per quello che sarà un evento spettacolare. Abbiamo anche avviato il processo di candidatura per le Coppe del Mondo femminili del 2031 e del 2035. Prima del Congresso FIFA di maggio, discuteremo la nostra proposta di aumentare il numero di squadre partecipanti da 32 a 48, allineandoci alla Coppa del Mondo maschile a partire dal 2031. Oggi posso confermare che abbiamo ricevuto un’offerta valida per il 2031 e un’altra per il 2035. L’offerta per il 2031 proviene dagli Stati Uniti, potenzialmente in collaborazione con altre nazioni CONCACAF. L’offerta per il 2035 proviene dall’Europa. Questo significa che il futuro della Coppa del Mondo femminile sarà ospitato da grandi nazioni, promuovendo ulteriormente il movimento del calcio femminile», ha spiegato sull’evoluzione dei tornei.

«Poiché dobbiamo fare di più per il calcio femminile, lasciatemi aggiungere un ultimo punto. Come sapete, il calcio fa parte dei Giochi Olimpici. Attualmente, il torneo maschile prevede 16 squadre (Under 23), mentre il torneo femminile ne ha solo 12».

«Abbiamo chiesto al Comitato Olimpico Internazionale di aumentare il torneo femminile a 16 squadre, ma se ciò non fosse possibile, crediamo che dovremmo considerare uno scambio: avere 16 squadre femminili e 12 squadre maschili. Questo invierebbe un segnale forte di impegno verso il calcio femminile. Lo dobbiamo al calcio femminile. Vedremo come si evolverà questa discussione, ma il nostro obiettivo rimane chiaro: sviluppare il calcio ovunque», ha detto ancora Infantino.

«In conclusione, voglio ringraziare tutti voi. Ci vedremo presto nella bellissima Asunción, in Paraguay. Riconosco anche la presenza dei rappresentanti di CONMEBOL, CONCACAF e OFC qui oggi. Per la prima volta nella storia, e come parte della nostra visione di unità, ogni presidente di associazione calcistica nel mondo – inclusi, ovviamente, quelli europei – sarà membro di un comitato FIFA. Questo garantirà che tutti siano inclusi sotto lo stesso tetto mentre portiamo il calcio a nuovi livelli», ha concluso.