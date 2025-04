Esecutivo UEFA, Gravina ci riprova: può diventare "vicario" di Ceferin

In queste ore si sta svolgendo a Belgrado il Congresso UEFA che dovrebbe vedere fra i protagonisti anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, il numero uno del calcio italiano quattro anni fa, in piena “crisi Superlega”, fu eletto con ben 53 voti, sui 55 disponibili, membro del comitato UEFA, anche grazie alla sua posizione immediata contro il torneo secessionista e il suo pieno appoggio al presidente del massimo organo del calcio europeo, Aleksander Ceferin.

Quest’oggi, Gravina, che nel frattempo è stato rieletto alla guida della FIGC, si presenta al Congresso chiedendo nuovamente la fiducia per la rielezione. Difficile confermare il plebiscito dell’altra volta ma una quarantina di preferenze sono attese.

Inoltre, cosa da non sottovalutare, Gravina è uno dei vicepresidenti di Ceferin, lo è da due anni, e potrebbe diventare vicario, anche se sarà deciso nel caso successivamente. Quello che è sicuro è che Gravina resterà l’unico italiano nell’Esecutivo. Dopo l’addio obbligato di Andrea Agnelli (in quanto presidente Eca, abbandonata però dopo la Superlega), oggi sarà l’ultimo congresso UEFA anche per Evelina Christillin che ha preferito non ricandidarsi. Stessa sorte, anche se è in chiude con un secondo mandato, per l’ex Juventus e Roma, Zbigniew Boniek.