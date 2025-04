Lazio, Lotito ridisegna l'organigramma: Floridi in pole come capo della comunicazione

La Lazio è pronta ad accogliere il proprio nuovo capo della comunicazione. Sembra ormai questione di ore, infatti, la decisione definitiva del patron e presidente biancoceleste, Claudio Lotito.

Come riporta il sito di Adnkronos, in assoluta pole position per il ruolo sembra esserci Emanuele Floridi che andrebbe a raccogliere il ruolo lasciato vacante dopo l’addio di Roberto Rao. Diversi i nomi sondati in questo mesi, fra cui Stefano Di Traglia, l’ex Rai Carlo Paris, ma anche Alessandro Barbano, insieme a tanti altri.

La figura di Floridi, inoltre, è stata descritta nelle ultime settimane come una speci di consigliere personale di Lotito, soprattutto per temi legati ai diritti tv di cui è grande esperto, e di politica sportiva. Floridi, inoltre, ha una consolidata conoscenza, non solo da comunicatore, del sistema calcio e dei suoi meccanismi, sia in Lega che in FIGC.

Floridi, inoltre, ha maturato un’esperienza ventennale nel settore delle istituzioni e della politica, della comunicazione e dei media, dello sport e della finanza, delle telecomunicazioni, in Italia e all’estero, diventando un esperto in “Public Affairs & Crisis Management e uno Strategic & Risk Advisor”.