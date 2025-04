Niente stadio Inter a Rozzano? Continuano le trattative tra i Cabassi e un'altra società per l'area

Il 31 gennaio scorso è scaduto il secondo rinnovo dell’accordo tra l’Inter e le società del gruppo Cabassi per valutare in esclusiva la fattibilità di un nuovo stadio nell’area di Rozzano. Dopo il primo accordo firmato nel luglio 2023 con scadenza ad aprile 2024, ne era stato infatti annunciato un secondo che appunto è scaduto il 31 gennaio del 2025.

In particolare, l’esclusiva sui terreni era costata poco meno di 850mila euro all’Inter per l’anno solare 2023, dopo l’accordo firmato nel luglio 2023. Nel bilancio di Bastogi, alla voce “Proventi e altri ricavi” erano infatti presenti ricavi per 847mila euro relativi «alla concessione a F.C. Internazionale Milano S.p.A. di un diritto di esclusiva per lo studio di fattibilità dell’insediamento di uno stadio nell’area in Comune di Rozzano di proprietà di Infrafin S.r.l».

Scaduto quindi anche il secondo rinnovo, nel mese di febbraio la famiglia Cabassi ha ufficializzato di aver concesso il diritto di esclusiva ad un’altra società. Nella nota si leggeva della concessione a un operatore internazionale, da parte di Bastogi e Brioschi Sviluppo Immobiliare, di «un diritto di esclusiva fino al 31 marzo 2025 nell’ambito di attività finalizzate a verificare la possibilità di avviare un progetto che preveda l’acquisto di una parte dell’area in Comune di Rozzano di proprietà di Infrafin S.r.l. e la successiva realizzazione di un complesso terziario digitale all’interno della stessa area».

Ora, Bastogi e Brioschi Sviluppo Immobiliare hanno fornito ulteriori aggiornamenti, spiegando che «le trattative sopra indicate continuano tra le parti senza vincoli di esclusiva. Brioschi e Bastogi provvederanno ad informare il mercato qualora dovessero stipulare un accordo vincolante in merito all’eventuale progetto di operazione».