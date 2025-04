Vento (Exor) compie tre anni: create 25 startup da oltre 17 milioni

A tre anni dalla sua nascita, Vento è diventato un punto di riferimento per chi vuole costruire una startup partendo da zero, senza un team e senza un’idea. Il programma di venture building della società di proprietà di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann e azionista di maggioranza di Juventus, Stellantis e Ferrari, è oggi uno dei catalizzatori più potenti dell’innovazione imprenditoriale in Italia, con centinaia di candidature ogni anno da tutto il mondo.

Il programma è costruito per accompagnare la creazione di startup, partendo dalla selezione dei talenti fino alla validazione sul mercato. Il modello si basa su un supporto operativo continuo: ogni team lavora su problemi concreti, riceve strumenti pratici, accede a un network strategico e cresce all’interno di un ecosistema pensato per i founders.

Dal 2022, Vento ha supportato 150 talenti e dato vita a 25 nuove aziende. Di queste, 15 hanno ricevuto un investimento diretto da Vento, per un totale di 1,8 milioni di euro. Le startup nate dal programma hanno raccolto complessivamente 17,8 milioni e oggi operano sul mercato con team in crescita e investitori internazionali a bordo.

La nuova edizione del programma è attualmente in corso. 40 persone sono state selezionate tra oltre 800 candidature e stanno lavorando alla costruzione di 12 startup in ambiti eterogenei, dalla robotica all’e-commerce, dall’hardware engineering all’energia rinnovabile, fino all’healthcare. I risultati inizieranno a emergere nei prossimi mesi e durante Italian Tech Week i team presenteranno pubblicamente i loro progressi.

Grazie al supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ogni anno offre borse di studio per sostenere i partecipanti, il programma ha potuto crescere e svilupparsi, contribuendo alla creazione di un ecosistema dell’innovazione coeso, aperto e connesso a livello internazionale. Il Venture Building di Vento si inserisce nella strategia della Compagnia, che mira a consolidare Torino come hub internazionale dell’innovazione, sostenendo una nuova generazione di imprenditori in grado di trasformare idee in progetti concreti e ad alto impatto.

A rendere possibile questo percorso, sono state anche le sinergie con l’attività di investimento di Vento – che ha appena annunciato un nuovo fondo da 75 milioni di euro focalizzato su startup early stage – e con l’ecosistema che ruota intorno a Italian Tech Week, punto di incontro tra investitori, startup e innovatori da tutta Europa.

(Image credit: Depositphotos)