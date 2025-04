ManCity, Infortunio alla caviglia per Haaland: i tempi di recupero

Domenica, nella sfida dei quarti di finale di FA Cup contro il Bournemouth, Erling Haaland ha aiutato il suo Manchester City a passare il turno, siglando la rete del momentaneo 1-1 dopo aver sbagliato un calcio di rigore, ma a riportato un infortunio alla caviglia sinistra.

Un imprevisto che costerà all’attaccante norvegese uno stop forzato di minimo un mese, come confermato dal tecnico dei Cityzens, Pep Guardiola: «I dottori mi hanno detto che ne avrà per cinque, al massimo sette settimane. Spero che possa rientrare entro la fine della stagione, per il Mondiale per club sarà pronto».

Infortunio Haaland tempi recupero – Il 6 giugno la sfida Norvegia-Italia

La situazione fisica del forte attaccante del Manchester City riguarda da vicino anche l’Italia di Luciano Spalletti, che il prossimo 6 giugno volerà a Oslo per iniziare il suo cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 dopo essere stata eliminata dalla Nations League per mano della Germania.

Secondo i tempi di recupero annunciati da Guardiola, Haaland dovrebbe recuperare per l’impegno con la sua Norvegia che nelle prime due partite del girone I, contro Moldavia e Israele.