Trump e il calcio: il presidente degli Stati Uniti è tifoso del Manchester United

Donald Trump è sempre stato un grande appassionato di golf, ma nelle ultime ore una sua vecchia intervista con il giornalista inglese Piers Morgan, andata in onda sull’emittente britannica ITV, ha rivelato per quale squadra di calcio simpatizza il presidente degli Stati Uniti.

Nell’intervista del 2018, Morgan ha regalato a Trump, allora all’inizio del suo primo mandato come presidente USA, una maglia dell’Arsenal, di cui il giornalista è grande tifoso, con il numero 45, a omaggiare appunto il 45° presidente degli Stati Uniti d’America.

Trump ha accettato il dono, ma ha anche rivelato per quale squadra simpatizza e non sono i Gunners: «È bellissima, ho un figlio che ama davvero questo sport. Io non sono un tifoso dell’Arsenal, ho un amico che possiede il Manchester United».

Trump si riferiva a Edward Glazer, figlio di Malcolm Glazer, che insieme ai suoi cinque fratelli ha da poco ceduto il un quarto della quote in loro possesso nei Red Devils, che erano pari al 68%, a Sir Jim Ratcliffe che vuole risollevare le sorti del club costruendo inoltre un nuovo Old Trafford. Chissà se questi cambiamenti convinceranno il presidente Trump a rinforzare il proprio legame con il Manchester United.