Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Manchester United ha ufficializzato la sua intenzione di costruire un nuovo stadio da 100mila posti, con l’appoggio del governo britannico, nell’area di Old Trafford per la rigenerazione dell’intero quartiere.

Il club, inoltre, ha comunicato le cifre ufficiali per il progetto nel suo complesso: «Lo stadio e il più ampio progetto di rigenerazione hanno il potenziale per generare un ulteriore £7,3 miliardi all’anno (attualmente pari a 8,6 miliardi di euro) per l’economia del Regno Unito, portando benefici sociali ed economici su larga scala alla comunità e alla regione circostante, inclusa la possibile creazione di 92.000 nuovi posti di lavoro, oltre 17.000 nuove abitazioni e un incremento di 1,8 milioni di visitatori annuali».

Nella giornata odierna sono stati sveltati i rendering per il nuovo stadio firmati da Foster + Partners, il gruppo di architettura incaricato di progettare il distretto dello stadio. Questi forniranno un piano generale per uno studio di fattibilità più dettagliato, consultazioni, progettazione e pianificazione mentre il progetto entra in una nuova fase.

Nuovo stadio Manchester United – Il commento di Ratcliffe

Un progetto che ha ricevuto il giusto impulso dopo l’entrata in scena, come socio di minoranza del Manchester United, di Sir Jim Ratcliffe che ha così commentato: «Oggi segna l’inizio di un viaggio incredibilmente emozionante verso la realizzazione di quello che sarà il più grande stadio di calcio del mondo, al centro di un Old Trafford rigenerato. Il nostro attuale stadio ci ha servito brillantemente negli ultimi 115 anni, ma è rimasto indietro rispetto alle migliori arene dello sport mondiale. Costruendo accanto al sito esistente, saremo in grado di preservare l’essenza di Old Trafford, creando al contempo uno stadio all’avanguardia che trasformerà l’esperienza dei tifosi, a pochi passi dalla nostra casa storica».

«Altrettanto importante è l’opportunità per il nuovo stadio di essere il catalizzatore del rinnovamento sociale ed economico dell’area di Old Trafford, creando posti di lavoro e investimenti, non solo durante la fase di costruzione, ma in modo duraturo quando il distretto dello stadio sarà completato. Il governo ha identificato gli investimenti infrastrutturali come una priorità strategica, in particolare nel nord dell’Inghilterra, e siamo orgogliosi di sostenere questa missione con un progetto di importanza nazionale, oltre che locale», ha concluso Ratcliffe.

Dichiarazioni ufficiali che sono arrivati anche dall’amministratore delegato del club inglese, Omar Berrada: «Il nostro obiettivo a lungo termine come club è avere la migliore squadra di calcio del mondo che giochi nel miglior stadio del mondo. Siamo grati per il lavoro di fattibilità svolto dall’Old Trafford Regeneration Task Force per esplorare le opzioni per il futuro di Old Trafford. Abbiamo attentamente considerato le sue conclusioni, insieme alle opinioni di migliaia di tifosi e residenti locali, e abbiamo concluso che un nuovo stadio è la strada giusta per il Manchester United e la nostra comunità circostante. Ora intraprenderemo ulteriori consultazioni per garantire che i tifosi e i residenti continuino a essere ascoltati mentre ci avviciniamo alle decisioni finali».

Un nuovo progetto che suscita interesse anche per chi come Sir Alex Ferguson ha fatto la storia dello United: «Il Manchester United dovrebbe sempre aspirare al meglio in tutto ciò che fa, dentro e fuori dal campo, e questo include lo stadio in cui giochiamo. Old Trafford conserva così tanti ricordi speciali per me personalmente, ma dobbiamo essere coraggiosi e cogliere questa opportunità per costruire una nuova casa, adatta al futuro, dove si possa creare una nuova storia».