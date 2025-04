Youth League, dove vedere Trabzonspor Inter tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Trabzonspor Inter Youth League tv streaming. Il match è in programma martedì 1° aprile 2025, alle ore 17.00.

Dopo una marcia inarrestabile nella prima fase di Youth League e il successo ai sedicesimi contro il Lille e agli ottavi con il Bayern Monaco, ecco che la formazione dei ragazzi di Andrea Zanchetta torna a giocare nella competizione pensata dalla UEFA per le formazioni giovanili. Quest’oggi i nerazzurri sfideranno il Trabzonspor nei quarti di finale della fase a eliminazione diretta che ha visto l’Inter qualificata come prima della fase a campionato a punteggio pieno.

Come per la Champions League, da quest’anno la Youth League non ha previsto la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte le squadre hanno giocato sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta sono state le prime 22. A questo punto si sono aggiunti anche i 10 club provenienti dal percorso Campioni (per l’Italia c’era il Sassuolo).

Dove vedere Trabzonspor Inter Youth League tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto per la prima volta l’arrivo di una squadra italiana, il Milan alla finalissima, poi persa in maniera netta contro l’Olympiacos.

La partita Trabzonspor–Inter sarà trasmessa in diretta streaming sul sito inter.it e sull’app ufficiale del club nerazzurro. Non solo, il match andrà in onda su Sky Sport (clicca qui per abbonarti a NOW) e Inter TV, disponibile su DAZN (clicca qui per abbonarti). Inoltre, la sfida sarà messa in onda su UEFA TV.