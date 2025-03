Non solo Serie A: anche la Premier aprirà la nuova finestra di mercato a giugno

In attesa dell’inizio del Mondiale per Club, che ha definito i suoi ricchi premi, il torneo FIFA stravolgerà, oltre che al calendario, anche il calciomercato.

«In base al regolamento, le Associazioni Membre FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata», aveva spiegato la FIFA.

Lo scorso novembre, così, il Consiglio federale aveva autorizzato l’apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juventus e Inter alla nuova Coppa del Mondo per Club. La sessione consentirà a tutti i club (non solo quelli coinvolti nella competizione) di tesserare nuovi calciatori.

Una novità messa nero su bianco nei giorni scorsi, quando è stato pubblicato il comunicato legato ai «termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C».

La stessa procedura è stata adottata dalla Premier League con una finestra di trasferimento aggiuntiva, dal 1° al 10 giugno per consentire a Manchester City e Chelsea, ma anche a tutti gli altri club, di reclutare o vendere giocatori prima del Mondiale per Club. Inoltre, nella nota diffusa dal massimo campionato inglese si legge «i regolamenti della FIFA limitano le finestre di trasferimento estivi a un massimo di 12 settimane. La finestra della Premier League sarà quindi chiusa dall’11 al 15 giugno e riaprirà il 16 giugno fino a lunedì 1° settembre».