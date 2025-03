Ancelotti a processo per frode in Spagna: rischia quasi 5 anni di carcere

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, andrà a processo nella capitale spagnola mercoledì e giovedì della prossima settimana per frode fiscale.

A comunicarlo lo stesso Tribunale superiore di giustizia della capitale spagnola. Il 65enne tecnico emiliano è accusato di aver frodato il fisco spagnolo per più di 1 milione di euro tra il 2014 e 2015 e l’accusa ha chiesto per lui quattro anni e nove mesi di carcere.

Ancelotti secondo i pm avrebbe usato società di comodo per nascondere parti del suo reddito durante il suo primo periodo come allenatore dei Blancos (dal 2013 al 2015), in particolare avrebbe omesso di dichiarare i proventi dai diritti d’immagine.