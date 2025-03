Lady Percassi punta a rilanciare il mito di Via della Spiga

L’obiettivo è duplice: riportare Via della Spiga ai suoi anni d’oro, quando era il cuore pulsante del Quadrilatero della Moda e la via più in voga di Milano, e al tempo stesso valorizzarne le radici storiche e territoriali.

Sabrina Iencinella è un’imprenditrice di successo da molti anni. Dopo aver calcato le passerelle più prestigiose dell’haute couture, si è rapidamente affermata nel mondo degli affari, specializzandosi nell’organizzazione di eventi. Oggi gestisce EMMEVENTI SRL, attiva da oltre vent’anni, e ViaSpiga 15, una location esclusiva situata proprio nell’omonima via. Questo spazio dinamico, situato all’ultimo piano di un elegante palazzo, ospita eventi di ogni tipo: presentazioni, press day, pranzi e cene aziendali (anche placée), workshop, cocktail party, attività di team building ed eventi privati.

Legata indirettamente anche al mondo del calcio, Iencinella è da anni la compagna di Antonio Percassi, patron dell’Atalanta e imprenditore di spicco, a capo della holding Odissea (che controlla marchi come Kiko, Vergelio, Madina, Womo e Bullfrog) e attivo nel settore immobiliare e nella gestione di grandi brand internazionali. «Io e Antonio ci siamo conosciuti lavorando», racconta Sabrina. «Organizzavo un evento a Orio Center quando lui insistette per incontrarmi. Sin da subito ci fu un buon feeling. Condividevamo molte cose e il suo carisma ha fatto il resto. Entrambi uscivamo da relazioni molto importanti e ci accomunava la volontà di voltare pagina, dando così inizio ad una storia che tutt’oggi, dopo 23 anni si è consolidata ancor di più con l’arrivo di Michael, ad oggi 12enne».

Oggi, il suo focus è riportare in auge Via della Spiga, attraverso eventi che fondano memoria e imprenditorialità. «Da ragazza, quando cercavamo un po’ di svago, con le mie amiche venivamo sempre qui. Era la via più iconica del Quadrilatero, oggi quel primato si è affievolito. Il mio obiettivo è restituirle quello status».

Il progetto di rilancio

La prima iniziativa concreta è imminente: durante la prossima Milano Design Week (7-13 aprile), EMMEVENTI SRL, in collaborazione con l’Associazione Amici di Via della Spiga e lo studio di architettura NICK MALTESE STUDIO, curerà un’installazione artistica che attraverserà l’intera strada. Il progetto, intitolato “Prismatique”, è un ambizioso intervento di arredo urbano (in allegato la presentazione).

«È un’iniziativa di cui sono particolarmente orgogliosa», afferma Iencinella. «Non solo per la bellezza monumentale dell’opera, elegante e scenografica, ma anche perché realizzata con un’eccellenza italiana: il travertino Bianco Sibillino. Un materiale unico nel suo genere, brillante e con rare striature panna, estratto in un paesaggio modellato da gole e grotte carsiche create dalle acque sulfuree del torrente Garrafo».

Il tutto situato nelle Marche, regione d’appartenenza della Iencinella; non a caso uno dei suoi obiettivi è far conoscere le eccellenze marchigiane.

Ma il progetto non si ferma qui. Un’altra possibile iniziativa riguarda la Milano-Portofino, iconica sfilata di auto d’epoca che dal cuore di Milano arriva alla perla della Riviera ligure. «Quest’anno la partenza sarà da Piazza della Repubblica (il 1° maggio), ma perché non immaginare una Via della Spiga-Portofino? Sarebbe un connubio perfetto tra due simboli dello stile nel mondo… e così sarà».