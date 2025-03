Allarme in UK: i soldi di Abramovich dal Chelsea potrebbero non arrivare in Ucraina

Nel Regno Unito crescono le preoccupazioni che i 2,3 miliardi di sterline (circa 2,7 miliardi di euro) ricavati dalla vendita del Chelsea, che sono stati congelati per quasi tre anni, possano non raggiungere mai le vittime della guerra in Ucraina a causa di una disputa tra il governo e Roman Abramovich.

Come riportato da The Times, il governo ha ammesso in una nuova dichiarazione che la disputa è una “questione legale complessa” e il ritardo solleva interrogativi su cosa succederà ai soldi se Abramovich, l’ex proprietario del Chelsea, si rifiuterà di fare un passo indietro – o se ci sarà un accordo di pace tra Ucraina e Russia e le sanzioni verranno revocate.

Richard Caborn, ex ministro dello sport, ha scritto a Keir Starmer chiedendo al primo ministro di intervenire nel caso. Il governo laburista ha seguito il suo predecessore conservatore insistendo che autorizzerà solo il rilascio dei 2 miliardi di sterline per progetti umanitari all’interno dell’Ucraina, mentre Abramovich è determinato a che i fondi vengano spesi anche per le vittime della guerra fuori dall’Ucraina. È stato suggerito che il governo potrebbe intraprendere azioni legali contro Abramovich, 58 anni, ma ciò potrebbe comportare ulteriori anni di ritardo.

In una dichiarazione al Times, l’Ufficio per l’Implementazione delle Sanzioni Finanziarie ha affermato: “Questa è una questione legale complessa, ma il Regno Unito sta lavorando con i partner internazionali, ha interagito con il team di Abramovich ed è alla ricerca di tutte le opzioni per garantire che i proventi raggiungano le persone vulnerabili in Ucraina che sono più bisognose. Siamo determinati a fare in modo che i proventi arrivino alle cause umanitarie in Ucraina il prima possibile. Stiamo facendo tutto il possibile per realizzare ciò rapidamente.”

Nel maggio 2022 il governo ha confermato che i proventi netti dalla vendita del Chelsea sarebbero stati trasferiti su un conto bancario congelato nel Regno Unito appartenente alla Fordstam Ltd, la holding di Abramovich. Il miliardario nato in Russia rimane la persona con il controllo significativo della società nonostante sia stato sanzionato insieme ad altri oligarghi dopo l’invasione dell’Ucraina.

Abramovich ha firmato un “impegno” in cui si è impegnato a destinare i proventi della vendita del Chelsea a una beneficenza “per aiutare le vittime della guerra in Ucraina”. Ora sembra evidente che non fosse previsto alcun meccanismo che obbligasse Abramovich a rilasciare il denaro, e per qualcuno con legami così stretti con Vladimir Putin potrebbe essere difficile permettere che solo l’Ucraina benefici dei fondi. Inoltre, sembra esserci una notevole incertezza su cosa potrebbe accadere ai soldi se fossero ancora nel conto bancario di Fordstam e venisse dichiarata la pace, con le sanzioni che verrebbero rimosse.