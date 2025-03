Serie A, lunedì la decisione sulla data d’inizio del campionato 2025/26

Quando inizia la Serie A 2025 2026? La decisione ufficiale sulla data d’inizio del prossimo campionato sarà presa a breve. Nel corso dell’ultimo Consiglio della Lega Serie A, infatti, era stato deciso di passare dall’assemblea dei club per un giro di pareri da parte delle venti società sulla data di inizio della prossima stagione.

Un passaggio che c’è stato oggi, con la larga parte delle società che hanno dato il loro orientamento a iniziare il campionato nel weekend del 23/24 agosto prossimo. Al termine dell’assemblea, sarebbe dovuto andare in scena un Consiglio di Lega che avrebbe deciso ufficialmente sulla data: tuttavia, viste le lunghe tempistiche della riunione dei club, la scelta è stata quella di rinviare il consiglio a lunedì 31 marzo, quando la decisione sulle date della Serie A 2024/25 sarà così resa ufficiale.

Quando inizia la Serie A 2025 2026? La data d’inizio del torneo

Nelle scorse settimane, il presidente Ezio Simonelli aveva già anticipato la data per l’inizio del torneo nella stgione 2025/26: «Il 23-24 agosto per evitare il calcio a Ferragosto. Non abbiamo fissato la data ma possiamo anticipare che al 99% l’inizio sarà in quel weekend del 23-24 agosto», aveva spiegato il numero uno della Lega, con una decisione definitiva però che sarà presa così lunedì prossimo visto che era emersa anche l’ipotesi di iniziare nel weekend precedente del 16/17 agosto.

Il via del campionato, se venisse confermato l’orientamento emerso durante l’assemblea dei club di oggi, sarebbe dunque leggermente posticipato rispetto a quello della stagione attualmente in corso (che è iniziata il 17-18 agosto). Un inizio di questo tipo potrebbe sicuramente dare un po’ di respiro in più a Inter e Juventus, impegnate nel nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Non va però dimenticato che anche l’estate del 2026 sarà densa di impegni, con il primo Mondiale a 48 Nazionali in USA, Messico e Canada.