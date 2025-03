Omicidio Diabolik: condannato all'ergastolo il killer

È stato condannato all’ergastolo Raul Esteban Calderon, la cui vera identità è quella di Gustavo Alejandro Musumeci, accusato di aver ucciso, con un colpo di pistola alla testa, Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, capo ultras degli “Irriducibili” della Lazio, morto il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti, nel quartiere Tuscolano.

A deciderlo sono stati i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma usciti poco fa, al termine di una camera di consiglio iniziata nella mattinata di oggi. Nei confronti di Calderon sono contestate le accuse di omicidio volontario e detenzione abusiva di armi. Esclusa l’aggravante del metodo mafioso sollecitata invece dalla procura.

Calderon, una settimana fa, è stato raggiunto da una nuova misura cautelare, insieme ad altre 25 persone, nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura e dei carabinieri del comando provinciale. Secondo l’accusa dei pm, coordinati dal procuratore aggiunto Ilaria Calò, Giuseppe Molisso e Leandro Bennato, storicamente contigui a Michele Senese, potevano contare sulla sua fedeltà assoluta come compartecipe in importanti scelte strategiche del sodalizio criminale.

Calderon, «non si sarebbe limitato alla detenzione e alla cessione di diversi chili di cocaina, ma si sarebbe attivato per trovare ulteriori canali di approvvigionamento all’ingrosso della droga, procurando e consegnando armi a Molisso, assicurando la consegna di denaro ai familiari dei sodali detenuti per il pagamento delle spese legali», spiegava in una nota di quattro pagine la Dda di Roma.