Liga, l’impatto della pirateria: i club perdono 700 milioni l’anno

La pirateria costa ai club spagnoli fra i 600 e i 700 milioni di euro a stagione. Ad affermarlo è la stessa Liga, come riportato dal portale EFE Sport Business.

Inoltre, il massimo campionato spagnolo sottolinea come in Spagna la pirateria sia una pratica che ha avuto una crescita del 36,5% tra il 2021 al 2023 ed è superiore del 25% rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea. Proprio per questo l’organo presieduto da Javier Tebas considera della massima priorità il rafforzamento delle strategie contro la pirateria usando le nuove tecnologie, ma comunque bisognose di nuove regolamentazioni globali.

Nel documento pubblicato ieri, la Liga ha individuato cinque principi chiave: l’interconnettività, il Big Data e analisi predittiva, l’innovazione e adattabilità e un approccio multidimensionale per sradicare la pirateria.

L’attuale scenario digitale ha rivoluzionato il modo di consumare i contenuti da parte degli appassionati, ma ha anche facilitato l’accesso all’illegalità, dato che piattaforme di streaming, reti sociali e server nel cloud hanno permesso che i pirati informatici intercettino segnali legittimi e li ridistribuiscano facendo uso di Cloudflare, Google Cloud, Telegram, WhatsApp e sistemi IPTV illegali.

Inoltre, è stato anche precisato che i sistemi di Big Data e machine learning che identificano schemi di comportamento associati con la frode, hanno permesso di rilevare più di 3.000 trasmissioni illegali per partita in Spagna e Portogallo.

«LaLiga non solo combatte la frode digitale attraverso la tecnologia, ma ha sviluppato una strategia globale che affronta il problema da quattro pilastri fondamentali: tecnologia, misure giudiziarie, azione istituzionale e sensibilizzazione», conclude la nota della Liga.