L’Everton bandisce il rosso: nel nuovo stadio il ketchup sarà blu

L’Everton, da poco passato sotto il controllo del Friedkin Group, si appresta a vivere gli ultimi mesi nello storico Goodison Park, che il club inglese vive ininterrottamente dal 1982, per spostarsi nel nuovo stadio, che sorge sul molo del Bramley-Moore Dock, che è in via di collaudo prima di accogliere i Toffees dalla prossima stagione.

I tifosi dell’Everton, dal prossimo campionato di Premier League, oltre a essere accolti da un impianto da 52.888 posti vedranno delle novità anche per quanto riguarda il cibo, in particolare il ketchup. La famosa salsa che accompagna patatine, hamburger e hot dog sarà sì presente nel nuovo stadio, ma non avrà il suo caratteristico colore rosso.

Il rosso richiama i rivali cittadini del Liverpool, che sono chiamati appunto Reds, e quindi ecco che il ketchup nel nuovo impianto dell’Everton sarà blu, proprio come il colore che distingue la formazione dei Toffees. A mostrarlo al mondo un tifoso che ha assistito a una delle partite delle giovanili nel nuovo impianto, che servono appunto per le prove tecniche necessarie prima di avere il via libera per i grandi eventi che andrà a ospitare dalla prossima stagione, fra cui ovviamente le partite dell’Everton.