Juve, il contratto di Tudor: clausole, durata e stipendio del tecnico croato

La Juventus ha scelto Igor Tudor per sostituire Thiago Motta, esonerato nel pomeriggio di ieri. Il tecnico ex Lazio avrà il compito di risollevare una squadra che arriva da due sconfitte consecutive in campionato, contro Atalanta e Fiorentina, con un passivo complessivo di 7-0.

Nulla è perduto, visto che i bianconeri si trovano a un solo punto dal quarto posto, occupato dal Bologna, a nove giornate dalla fine, fra le quali c’è proprio lo scontro diretto contro la formazione di Vincenzo Italiano il prossimo 4 maggio.

Proprio il quarto posto, quindi la qualificazione alla prossima Champions League, è l’unico obiettivo che la Juve ha in questo finale di stagione. Ed è per questo motivo che è stata fatta la scelta di Tudor e di esonerare un tecnico su cui si era puntato molto in estate per un nuovo ciclo, come testimonia il contratto di Thiago Motta fino al 30 giugno 2027.

Stipendio Tudor Juve – Fra clausole e durata: il contratto del nuovo tecnico bianconero

Proprio per questo motivo, la stretta di mano fra Tudor e la Juve è avvenuta a condizioni ben diverse rispetto al suo predecessore. Il tecnico croato ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 per una somma di circa 500mila euro. All’interno dell’accordo le parti hanno inserito una clausola: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, Tudor si garantirebbe un contratto di un ulteriore anno con scadenza a giugno 2026.

Ma se viene garantito a Tudor di essere l’allenatore della Juve fino alla conclusione del Mondiale per Club, che la Juve giocherà insieme all’Inter negli Stati Uniti a partire dal 15 giugno con la finale fissata per il 13 luglio, anche con la qualificazione alla Champions, il tecnico non sarebbe sicuro di essere l’allenatore dei bianconeri all’inizio della stagione 2025/26.

Infatti, nell’accordo fra le parti c’è un ulteriore clausola: in caso di rinnovo automatico per un’altra stagione, quindi con la Juve qualificata alla prossima Champions, il club bianconero si è riservato la possibilità di rescindere tale accordo entro il 30 luglio 2025 senza dover pagare nulla a Tudor come penale. Una condizione, ovviamente, accetta dal tecnico che quest’oggi dirigerà il primo allenamento alla Continassa.