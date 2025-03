Juventus, l’impatto a bilancio dell’esonero di Thiago Motta

L’esonero di Thiago Motta peserà sulle casse della Juventus. Ieri il club bianconero ha infatti ufficializzato la decisione di esonerare il tecnico italo-brasiliano, che sarà sostituito in panchina da Igor Tudor.

«Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile», si legge nel comunicato della società. «Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani (oggi, ndr) dirigerà il primo allenamento».

Si conclude così dopo 42 partite l’esperienza di Thiago Motta alla guida della Juventus. In questi mesi, il tecnico italo-brasiliano ha raccolto 18 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte: al momento la squadra bianconera si trova al quinto posto in classifica (a -1 dal Bologna quarto) dopo essere stata eliminata dal PSV Eindhoven nei playoff di Champions League e dall’Empoli nei quarti di Coppa Italia.

«Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno». Così Thiago Motta, in una dichiarazione all’ANSA, chiude la sua esperienza alla Juve dopo l’esonero deciso ieri dal club bianconero. «Ringrazio la proprietà – aggiunge Thiago Motta – per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro».

Juventus quanto costa esonero Thiago Motta, le cifre

Ma quanto costerà al club bianconero l’esonero di Thiago Motta? Le cifre dello stipendio del tecnico italo-brasiliano non sono note, ma secondo indiscrezioni l’allenatore aveva firmato lo scorso giugno un contratto da 3,5 annui fino al 2028, potendo usufruire dei vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita e quindi con costo annuo lordo per la Juventus pari a circa 4,6 milioni di euro, per un totale pari a circa 13,8 milioni di euro lordi.

Finora, considerando i nove mesi di stagione nel 2024/25, Thiago Motta ha incassato così circa 3,4 milioni di euro lordi. Non è stato reso noto che il tecnico e la Juventus abbiano trovato accordi per la risoluzione del contratto (e quindi di una buonuscita), quindi il club bianconero dovrà pagare interamente lo stipendio all’allenatore fino al termine del contratto. Tuttavia, la società potrebbe anche decidere di anticipare i costi degli ultimi due anni di contratto già nel bilancio al 30 giugno 2025: motivo per cui l’esonero di Thiago Motta potrebbe costare fino a 10,4 milioni nel bilancio al 30 giugno 2025, considerando cioè la parte non versata finora al tecnico.