Qualificazioni Mondiali 2026, il girone e il calendario dell’Italia

Tutto è pronto per il via qualificazioni ai Mondiali 2026 per l’Europa anche per l’Italia. La sconfitta contro la Germania infatti non solo ha chiuso le porte agli azzurri per le Final Four di Nations League, ma ha anche dato modo di ufficializzare le avversarie della squadra di Spalletti nella corsa verso la Coppa del Mondo che si svolgerà nell’estate 2026 negli USA.

Non qualificata a Russia 2018 e a Qatar 2022, l’Italia quattro volte Campione del Mondo non può fallire nuovamente l’obiettivo di essere presente al torneo iridato che, nel 2026, si svolgerà in tre Paesi: USA, Canada e Messico. Niente più passi falsi con Svezia o Macedonia del Nord, questa volta ai Mondiali ci si deve andare, punto e basta. Oltretutto, sarà il primo torneo a 48 squadre e anche se all’Europa sono stati riservati solo tre posti in più (da 13 a 16) non qualificarsi sarebbe veramente disastroso.

Calendario Italia qualificazioni Mondiali 2026, le date e il format

La fase a gironi delle qualificazioni europee si svolgerà da marzo a novembre 2025 (dieci giornate di gara in cinque finestre internazionali) e sarà composta da 12 gironi di qualificazione, ciascuno con quattro o cinque squadre. I gironi composti da cinque squadre inizieranno la loro campagna di qualificazione a marzo 2025, mentre i gironi da quattro squadre inizieranno a settembre 2025, in modo che tutte le fasi a gironi si concludano entro novembre 2025.

Le prime di ciascuno dei 12 gruppi si qualificherà direttamente ai Mondiali 2026, mentre le ultime quattro qualificate usciranno dai playoff a cui parteciperanno le seconde classificate nei 12 gruppi più quattro nazionali provenienti dalla Nations League (ovverosia le quattro squadre che hanno fatto meglio nell’ultima edizione ma che non hanno chiuso in uno dei primi due posti del proprio girone di qualificazione dei Mondiali).

Calendario Italia qualificazioni Mondiali 2026, i gruppi

Gruppo A: Germania, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo.

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo.

Gruppo C: Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia.

Gruppo D: Francia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan.

Gruppo E: Spagna, Turchia, Georgia, Bulgaria.

Gruppo F: Portogallo, Ungheria, Irlanda, Armenia.

Gruppo G: pOlanda; Polonia, Finlandia, Lituania, Malta.

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino.

Gruppo I: Italia , Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia.

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia, Kazakistan, Liechtenstein

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra.

Gruppo L: Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Far Oer, Gibilterra.

Italia girone qualificazioni Mondiali 2026, il calendario