Sorteggio Mondiali 2026, perché l’Italia è una X nell’urna verso gli USA

Imperativo: tornare ai Mondiali. Non qualificata a Russia 2018 e a Qatar 2022, l’Italia quattro volte Campione del Mondo non può fallire l’obiettivo di essere presente al torneo iridato che, nel 2026, si svolgerà in tre Paesi: USA, Canada e Messico. Niente più passi falsi con Svezia o Macedonia del Nord, questa volta ai Mondiali ci si deve andare, punto e basta. Oltretutto, sarà il primo torneo a 48 squadre e anche se all’Europa sono stati riservati solo tre posti in più (da 13 a 16) non qualificarsi sarebbe veramente disastroso.

Ecco allora che il sorteggio dei gironi delle eliminatorie europee della Coppa del Mondo 2026 di oggi a Zurigo, in cui gli Azzurri saranno una delle teste di serie, assume per la truppa di Luciano Spalletti, e per l’intero movimento del calcio italiano, un significato particolare, anche se la formula con cui verranno formati i 12 gruppi è particolarmente complessa e quindi di non immediata comprensione.

Italia avversarie Mondiali 2026 – Come funziona il sorteggio

Intanto va detto che le 12 Nazionali vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente, mentre le seconde classificate parteciperanno agli spareggi, da marzo 2026, con 16 squadre coinvolte, ovvero le 12 seconde classificate della fase a gironi e le 4 vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 meglio classificate che non si siano già qualificate direttamente per la Coppa del Mondo 2026 come vincitrici dei gruppi o già entrate negli spareggi come seconde classificate dei gironi.

Italia avversarie Mondiali 2026 – Perché l’Italia è una X

Dei gruppi con solo quattro squadre faranno sicuramente parte le quattro Nazionali che si qualificheranno alle semifinali della Nations League, ovvero quelle che vinceranno i quarti di finale in programma a marzo (l’Italia giocherà una doppia sfida con la Germania, quindi anche gli Azzurri potrebbero potenzialmente essere inseriti in un girone da quattro).

Ciò significa che nel sorteggio odierno ci saranno delle X, e una di queste riguarderà proprio la nostra Nazionale: le otto squadre che disputeranno i quarti di Nations League, quindi anche l’Italia, sono “sospese”, e quindi verranno inserite sia in un gruppo da quattro che in uno da cinque. Chi vincerà il proprio quarto di finale farà poi parte di un gruppo da quattro squadre, chi perde può capitare in uno dei due gironi da quattro rimanenti o in uno da cinque squadre.

Italia avversarie Mondiali 2026 – Le possibili avversarie degli Azzurri

L’Italia, come detto, sarà in prima fascia, e quindi sia che capiti in un gruppo da quattro che in uno da cinque troverà sicuramente una rivale temibile tra coloro che fanno parte della seconda urna, ovvero Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Norvegia. Da tenere d’occhio anche, in terza fascia, Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia del Nord e Georgia.

Intanto lunedì il comitato esecutivo UEFA dovrebbe assegnare a Udine la finale di Supercoppa europea del 2025: una prima per l’Italia, che guarda anche ad altri obiettivi sempre a livello organizzativo. Se Udine venisse confermata, la FIGC punterebbe tutto su Torino come sede unica delle Finals di Nations League (con i due stadi, Juventus e Grande Torino) nella speranza che la UEFA assegni alla vincente del quarto di finale Italia-Germania l’organizzazione della fase conclusiva del torneo.

L’Italia del calcio intanto comincia il cammino verso i Mondiali, per riscattare quattro fallimenti: in primis le due mancate qualificazioni del 2018 e 2022, ma anche le eliminazioni già al termine della prima fase del 2010 e del 2014. I giorni del trionfo di Germania 2006 appaiono davvero lontani. Ma il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina guarda ai più giovani con grandi speranze: «L’attuale U17 è candidata a vincere il mondiale del 2030, i numeri dicono questo: una squadra fortissima».