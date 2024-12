Non solo l'indagine sull'eredità Agnelli, Lapo Elkann si dimette dalla Fondazione Specchio dei Tempi

Mentre sono in corso i procedimenti, sia in Italia che in Svizzera, in merito all’eredità Agnelli che vedono contrapposti Margherita Agnelli (figlia dell’Avvocato e di Marella Caracciolo) e i suoi tre figli (John, Lapo e Ginevra Elkann) arrivano novità in merito alla Fondazione Specchio dei Tempi.

Lo scorso aprile Lapo Elkann era stato nominato presidente del prestigioso ente di solidarietà sociale e di raccolta di fondi che prende il nome dalla rubrica delle lettere lanciata negli anni ’50, sul quotidiano di famiglia, La Stampa, dal direttore dell’epoca Giulio De Benedetti. Nei giorni scorsi, però, il fratello minore di John Elkann ha presentato le dimissioni.

Lapo Elkann sarà così sostituito dalla cognata Lavinia Borromeo, moglie del fratello, che già faceva parte del CdA. Tuttora esistente, la Fondazione è nata solo come uno spazio per ospitare gli interventi dei lettori, a partire dal 1955 la rubrica ha avviato una straordinaria attività di aiuto e solidarietà, in Italia e nel mondo, grazie alle offerte dei cittadini. Scopo sociale poi affidato alla fondazione. Lapo era subentrato a Lodovico Passerin d’Entreves, storico collaboratore per la comunicazione di Umberto Agnelli e poi degli Elkann.