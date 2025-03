Ascolti tv, oltre 7 milioni di spettatori su Rai 1 per Germania-Italia

La sfida fra Germania e Italia di Dortmund, valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League, ha sancito l’eliminazione dal torneo UEFA degli Azzurri di Luciano Spalletti che ora dovrà concentrarsi sul proprio percorso di qualificazione per i Mondiali 2026.

Una gara dalle mille emozioni con gli Azzurri che hanno chiuso il primo tempo sotto di ben tre reti, mentre nella ripresa sono riusciti a concludere la rimonta chiudendo la sfida sul 3-3 finale. Pareggio che però non è bastato per qualificarsi alle semifinali di Nations League vista la sconfitta di mercoledì a San Siro.

La partita è stata trasmessa come al solito in diretta da Rai 1, che ha vinto la serata degli ascolti con una media spettatori pari a 7.107.000 persone collegate per uno share pari al 34,15%. Un piccolo passo indietro rispetto alla gara di andata che aveva incollato davanti alla televisione ben 8.013.421 spettatori, piazzandosi al terzo posto fra le gare più viste della Nazionale di Luciano Spaletti, Europei 2024 a parte, mentre Germania-Italia di ieri sera ha conquistato il settimo posto.