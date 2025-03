Tra costi e incassi, quanto vale una partita dell'Italia a San Siro

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta a scendere in campo a Dortmund per la sfida di ritorno dei quarti di finale della Nations League. Donnarumma e compagni dovranno ribaltare il 2-1 subito a San Siro per mano della Germania se vorranno continuare il proprio cammino nella competizione UEFA.

Inoltre, passare il turno significherebbe vedere la Nazionale inserita in un girone di qualificazioni ai Mondiali 2026 più breve e, almeno sulla carta, anche più semplice, visto che si eviterebbe la Norvegia di Haaland e soci, che all’esordio nel suo raggruppamento ha vinto sulla Moldavia per 5-0.

Quanto vale partita Italia a San Siro – Le spese e i ricavi per la FIGC

Ma facendo un piccolo passo indietro, esattamente a mercoledì sera, giorno della sfida di andata fra Italia e Germania a San Siro, se il punteggio maturato sul campo non ha sorriso ai colori azzurri, un risultato positivo per la FIGC è arrivato dai conti del match che si è disputato al Meazza.

Infatti, la Federcalcio ha potuto contare sull’incasso più alto della storia per una partita casalinga della Nazionale, con un botteghino da 1.683.000 euro grazie alla vendita dei biglietti. A questa cifra si sommano ulteriori 200mila euro derivanti dalla corporate hospitality. Cifre che non sono chiaramente paragonabili a quelle dei club, dal momento in cui la FIGC opta per prezzi calmierati per le sue sfide.

L’incasso ha consentito comunque di coprire ampiamente i costi dell’organizzazione della partita, che ammontavano intorno ai 650mila euro fra affitto dell’impianto al Comune di Milano, servizio steward e accoglienza , oltre alle spese legate alle pulizie.