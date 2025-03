Giuseppe Rossi dà l'addio al calcio giocato: la partita-evento in diretta gratuita su DAZN

Giuseppe Rossi, ex talento della Nazionale e della Fiorentina, ma anche del Manchester United e Villarreal, saluta il calcio con una partita d’addio trasmessa in diretta e gratuitamente su DAZN, broadcaster esclusivo in Italia dell’evento: il “Pepito Day”.

La partita amichevole di addio al calcio di Giuseppe Rossi, prevista per sabato 22 marzo alle 18:00, si svolgerà in uno degli stadi che ha ospitato il talento azzurro, l’Artemio Franchi di Firenze. Insieme a lui i campioni che lo hanno accompagnato durante la sua straordinaria carriera.

Dove vedere addio calcio Giuseppe Rossi tv streaming – Tanti partecipanti e due ospiti d’eccezione

Tra i partecipanti, Antonio Cassano, gli ex viola Gabriel Omar Batistuta, Francesco Toldo, Luca Toni, Borja Valero, Sebastian Frey, ma anche campioni del mondo come Fabio Grosso e Daniele De Rossi. Ospiti d’eccezione, Sir Alex Ferguson e Claudio Ranieri.

Classe ’87, Giuseppe Rossi deve il soprannome “Pepito” al CT campione del mondo Enzo Bearzot, che lo paragonò a un altro celebre Rossi, Paolo, detto “Pablito”. Protagonista di una carriera spettacolare e detentore di un talento sopraffino, Rossi approda a soli 17 anni al Manchester United, alla corte di Sir Ferguson, per poi vestire le maglie di Newcastle, Parma e Villarreal, dove diventa il miglior marcatore straniero della storia della squadra. I tifosi italiani apprezzeranno il suo mancino soprattutto durante la sua esperienza alla Fiorentina dove veste la maglia 49, anno di nascita del padre.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sulla homepage di DAZN e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.