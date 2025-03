Fiorentina e nuovo Franchi, prime certezze: Fiesole pronta e coperta nel 2026

Una Curva Fiesole nuova di zecca e totalmente coperta, l’installazione di un sistema di dispositivi antisismici sull’anello strutturale esistente della vecchia curva, la riprofilatura della Maratona per aumentare la larghezza dei gradoni, compresa l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni, e il restauro della Tribuna principale.

Sono questi – spiega l’edizione fiorentina de La Repubblica – i punti principali della nuova determinazione dirigenziale del Comune di Firenze, per adeguare i lavori di restyling dello stadio Franchi alla necessità di mantenere le partite casalinghe della Fiorentina a Firenze con una capienza non inferiore a quella attuale, di 24mila spettatori.

Palazzo Vecchio ha chiesto ai progettisti di Arup una modifica al progetto, con l’idea chiave di concentrarsi sui cantieri già esistenti e non aprendone di nuovi, anticipando alcuni interventi previsti nella seconda fase e posticipandone altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito. Tra questi spicca soprattutto la copertura della Curva Fiesole, che sarà invece pronta per il 2026, anno del centenario.

Gli ultras potranno così traslocare dalla Ferrovia alla Fiesole a curva completata e coperta. Di conseguenza, la costruzione della nuova Ferrovia partirà soltanto dopo il completamento della Fiesole, invece che in contemporanea come inizialmente previsto. Sempre in Fiesole sarà installato un sistema di dispositivi antisismici per preservare la struttura originaria.

Già area di cantiere, anche la Maratona avrà il completamento totale degli interventi previsti in questa prima fase: tra questi rientrano la riprofilatura dei gradini, che avranno una larghezza maggiore di quella attuale, l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, oltre a parapetti e recinzioni. In tribuna invece, per ora interessata dai lavori soltanto lato Fiesole, saranno realizzati interventi di restauro.

Gli adeguamenti manterranno quindi anche per la stagione2025/26 la capienza degli spettatori possibili uguale a quella attuale, 24mila circa. Una richiesta avanzata dalla Fiorentina e che il Comune aveva accolto nell’incontro in prefettura dello scorso dicembre, in cui si ribadiva tra le altre cose l’impossibilità di spostarsi in altre sedi che non fossero il Franchi, tipo Empoli.

Il termine per completare il primo lotto dei lavori resta il 2026, anche se difficilmente per l’agosto, mese del centenario, saranno totalmente finiti tutti i cantieri. La speranza resta però quella di festeggiare una data così importante per il club con almeno 34mila spettatori e un Franchi quasi al massimo della capienza.