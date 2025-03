Juve contro il razzismo: lanciata la campagna "Again, never again"

Oggi, 21 marzo, è la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale. Un obiettivo che il calcio professionistico italiano, ma soprattutto mondiale, insegue ormai da diversi anni.

Proprio in occasione di questa giornata, la Juventus ha voluto confermare il suo impegno contro il razzismo con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Il club bianconero «afferma ancora una volta il suo impegno nella lotta al razzismo, rilanciando l’impegno dello scorso anno (NEVER AGAIN) con il lancio della sua nuova campagna, AGAIN, NEVER AGAIN», si legge.

«Vogliamo ribadire con forza che l’odio razziale non ha posto nel calcio, sia in campo, che sugli spalti, che online. Quest’anno, la campagna si sofferma, in particolare, sulle piattaforme social, con un potente messaggio: “Il razzismo non appartiene a questo luogo. Se pubblichi odio razziale, non fai parte della community, non commentare, non seguirci”. Il club si rifiuta di dare spazio al razzismo in qualsiasi forma e sta lavorando attivamente per creare un ambiente più sicuro e inclusivo, un gioco migliore per tifosi e giocatori.