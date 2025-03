Multa per la coreografia anti Juventus: la Fiorentina prepara il ricorso

Il Giudice sportivo ha comminato una multa di 50mila euro alla società Fiorentina, più diffida verso la curva viola, per la coreografia dei suoi tifosi, «gravemente oltraggiosa», contro la Juventus prima della sfida vinta dagli uomini di Raffaele Palladino per 3-0.

Non solo la coreografia, la società di Rocco Commisso è stata multata anche per alcuni cori offensivi e il lancio di tre fumogeni. Nella giornata di ieri, la Fiorentina ha presentato il preannuncio di reclamo contro tale misura che le ha fatto guadagnare altri cinque giorni per presentare un eventuale ricorso a partire da oggi.

Ora i legali del club viola sono al lavoro per strutturare una linea difensiva che permetta al club, in linea teorica, di trovare uno sconto sulla multa comminatale dal Giudice sportivo, principalmente per la coreografia messa in piedi dal tifo organizzato viola, che per i lavori in corso allo stadio Franchi, si trova ormai da mesi in Curva Ferrovia e non nella Fiesole.