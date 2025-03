Oggi la riunione di Exor: John Elkann prepara il futuro della holding

E’ prevista per oggi la riunione di Exor convocata dal CEO della holding, John Elkann, che vedrà la partecipazione di diversi rami dell’azienda e il management del gruppo editoriale GEDI. Come riporta Il Corriere dello Sport, parteciperà anche l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, uomo dei conti di Exor e che di Gedi è presidente.

Il focus dell’incontro non sarà la situazione del club bianconero, anche se è probabile che l’argomento sia sfiorato, per fare un punto della situazione alla luce della crisi tecnica che si è aperta con la doppia sconfitta contro Atalanta e Fiorentina, che rischia di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.

Prima del match di Firenze, Elkann ebbe modo di fare arrivare a Thiago Motta un messaggio di vicinanza, ma un tracollo in grado di mettere in discussione il quarto posto – e i relativi incassi per almeno 50-60 milioni di euro – potrebbe modificare il corso della storia recente.

Appena un anno fa, Exor ha chiuso l’aumento di capitale da 200 milioni di euro, promettendo che fosse l’ultimo nell’ottica di un nuovo corso sostenibile. Ma senza la Champions, la situazione potrebbe complicarsi più del previsto.