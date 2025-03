Processo a tre ultras Milan: il club e La Lega Serie A ammessi come parti civili

Il Tribunale di Milano ha ammesso il Milan e la Lega Serie A come parti civili nel processo a carico di tre componenti di vertice della Curva Sud del club rossonero – Francesco Lucci, Christian Rosiello e Riccardo Bonissi –, tutti assistiti dall’avvocato Jacopo Cappetta.

I tre sono imputati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati da stadio, come aggressioni a ultras rivali, steward e forze dell’ordine, e anche alle estorsioni. Il club rossonero e l’associazione che organizza il massimo campionato nelle loro domande di costituzione lamentano di aver subito danni di natura patrimoniale e non per i comportamenti degli imputati, presenti in aula.