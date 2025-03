Boston Celtics, cessione record a Chisholm: battuti Friedkin e Pagliuca

Niente da fare per Stephen Pagliuca, proprietario di maggioranza dell’Atalanta, e il Friedkin Group, patron di Roma ed Everton. I Boston Celtics sono stati ceduti a William Chisholm, direttore generale e cofondatore di Symphony Technology Group.

La franchigia della NBA diventa così il club sportivo con il valore di vendita più alto di sempre grazie ai suoi 6,1 miliardi di dollari (pari a 5,6 miliardi di euro), superando così i Washington Commanders della NFL, che nel luglio 2023 furono acquistati dagli attuali proprietari guidati da Josh Harris per 6,05 miliardi.

Symphony Technology Group è una società di private equity con sede in California. Chisholm, laureato a Dartmouth e cresciuto a Georgetown in Massachusetts, in precedenza ha co-fondato The Valent Group. In questo prossimo futuro, necessario per il passaggio di consegne, la franchigia sarà guidata da Wyc Grousbeck, che rimarrà comunque ancora co-proprietario dei Celtics.

Si conclude così il processo di vendita iniziato dalle dichiarazioni della famiglia Grousbeck dello scorso luglio, quando dichiararono di voler vendere il 51% dei Celtics entro l’inizio del 2025. Durante questo periodo i giocatori sono stati abbastanza isolati, anche se questa settimana la stella Jayson Tatum ha confidato: «Attendo con ansia chiunque sia. Mi fido dei Grousbeck nella loro decisione. E capisco la cultura che abbiamo costruito e che abbiamo, e il bisogno di sostenerla e cercare di migliorarla. Abbiamo persone straordinarie in questa organizzazione e in questa squadra e abbiamo lavorato davvero duramente per costruire qualcosa di speciale. Mi fido che prenderanno le decisioni giuste su chi sarà il prossimo gruppo».