Exor aumenta la sua quota di partecipazione in Philips al 18,7%

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus, ha aumentato la propria partecipazione in Philips al 18,7%, come emerge da un documento depositato presso la Sec. Exor deteneva in precedenza il 17,51% delle azioni Philips ed era già il principale investitore nell’azienda olandese la cui gamma di prodotti va dai sistemi di diagnostica per immagine agli spazzolini da denti.

Come riportato da Reuters, Exor – che per questa operazione ha investito intorno ai 223 milioni di euro – non ha commentato la decisione di accrescere la sua partecipazione, mentre Philips ha detto di non avere commenti da rilasciare sulla «decisione presa autonomamente» da Exor, ma ha detto in generale di apprezzare la fiducia dimostrata dagli investitori di lunga data con l’aumento delle proprie partecipazioni.

Exor ha acquistato una quota iniziale del 15,1% in Philips ad agosto 2023, un sostegno a quel tempo mentre Philips era ancora alle prese con un richiamo di prodotti su larga scala iniziato nel 2021. L’anno successivo il titolo di Philips, quotato ad Amsterdam, ha guadagnato quasi il 50%, anche grazie a un accordo sui dispositivi per l’apnea notturna concluso con il governo statunitense l’anno scorso.

Negli ultimi sei mesi, circa la metà di questi guadagni è venuta meno a causa della debolezza nelle vendite in Cina. Exor ha detto di essere sempre più interessato al settore sanitario. Sulla nuova partecipazione, questo è il commento degli analisti di Equita: «Non riteniamo che questa operazione sia collegata alla cessione di Ferrari (con la quale EXOR ha recentemente incassato 3bn), ritenendo che la maggior parte di questo incasso serva per diversificare ulteriormente il portafoglio».